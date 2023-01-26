Украинский полк «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) был включен в состав Сухопутных войск вооруженных сил Украины. «Азов» стал третьей штурмовой бригадой. Такую информацию опубликовал Телеграм-канал RT.

Ссылаясь на слова основателя полка «Азов» Андрея Билецкого, ТГ сообщает, что «азовцы» будут отправлены в город Артемовск (украинское название Бахмут). Однако на официальном уровне данная информация не была подтверждена киевским режимом.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают вести наступательные действия. На севере от Артемовска «музыканты» ведут бои за населенный пункт Благодатное, продвигаясь к Раздоловке. Также сражения идут на севере населенного пункта Красная Гора. Основная задача «вагнеровцев» на данном участке фронта – прерывание снабжения группировки ВСУ, которое поступает из захваченного киевским режимом города Славянск.