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Журналисты «Пятого Канала» пообщались с российским политологом Алексеем Мартыновым, который во время беседы заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за время своего нахождения у власти допустил ряд очень серьезных ошибок, чем огорчил очень влиятельных людей.

По словам Мартынова, западные спецслужбы совместно с украинскими олигархами могут в течение текущего года попытаться физически устранить Владимира Зеленского. Представители западных спецслужб не слишком довольны тем фактом, что степень осведомленности украинского президента очень высокая. Мартынов уверен, что как только западные политики перестанут нуждаться в услугах Зеленского, то он будет физически устранен представителями MI-6 или агентами ЦРУ.

Также Мартынов отмечает, что Игорь Коломойский, который помог Зеленскому прийти к власти, не простит последнему лишения его гражданства Украины. Не забудет Коломойский и национализацию своих предприятий украинскому президенту. Политолог уверен, что Коломойский будет выжидать удобный момент, чтобы отомстить за все обиды, которые он стерпел.

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