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Российский политолог Владимир Киреев во время своего общения с «Известиями» заявил, что в Германии может начаться политических кризис из-за нежелания отдельных лидеров политических партий поддерживать международный курс США.

По мнению Киреева, вопрос о поставках немецких танков на территорию Украины может послужить причиной сильного политического кризиса в Германии. Российский политолог объясняет, что данный вопрос сталкивает интересы не только разных политических сил в немецком парламенте, но и совершенно противоположные политические концепции.

Киреев заявил, что в Германии существует две основные политические концепции – это восточная и европейская. При этом, как отмечает российский политолог, современные лидеры Германии исповедуют именно восточную концепцию, которая полностью совпадает с интересами Соединенных Штатов Америки.

Лидеры Германии приняли решение поддерживать атлантическую солидарность еще в 2022 году, поэтому будут придерживаться данного курса и в нынешнем 2023 году, что не соответствует интересам самой Германии. По этой причине, как говорит Киреев, в немецкой политической среде и может возникнуть кризис.

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