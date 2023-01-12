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Как сообщает РИА Новости, в издании Politico был опубликован материал со ссылкой на двух официальных лиц Германии, которые решили остаться инкогнито. Они заявили о том, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам современных немецких танков Leopard для вооруженных сил Украины полностью зависит от действий американского президента Джо Байдена.

Напомним, что 11 января польский президент Анджей Дуда заявил о том, что официальная Варшава готова передать украинской армии одну роту своих танков Leopard в рамках действующей международной коалиции. При этом глава МИД ФРГ во время своего внепланового визита на Украину сообщила о новом пакете военной помощи для ВСУ.

В одном из своих предыдущих материалов издание Politico уже отмечало, что Польша вместе с Францией подталкивают ФРГ начать поставлять Украине современные танки Leopard. Однако Штеффен Хебештрайт, являющийся официальным представителем кабмина Германии, заявил, что в данный момент немецкое правительство не рассматривает возможность отправки своих танков Украине.

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