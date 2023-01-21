Украинские военные стали более активно использовать в зоне боевых действий дроны, несущие минометные мины, которые сложно своевременно выявить на большой высоте. Об этом рассказал Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР, в беседе с изданием URA.RU.

Марочко рассказал, что сейчас наблюдается применение со стороны ВСУ крупных беспилотников по типу квадрокоптера, но у них много лопастей. Отличаются эти БПЛА хорошей грузоподъемностью, поэтому могут переносить сразу несколько снарядов. К ним относятся и минометные мины, которые разработали специально для того, чтобы сбрасывать с высоты при помощи дронов.

Офицер отметил, что это серьезное и опасное оружие. Его преимущество в том, что можно корректировать огневое поражение. При этом беспилотники почти не заметно на большой высоте и их сложно услышать.