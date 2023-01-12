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Как сообщает РИА Новости, в окрестностях населенного пункта Красногоровка, который расположен на территории ДНР, российскими разведчиками группы «Викинг» ЗВО российских вооруженных сил был обнаружен пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ вместе с их боекомплектом. Соответствующие кадры были опубликованы на портале издания.

Сообщается, что при помощи беспилотного летательного аппарата была обнаружена временная база иностранных наемников, которые служат в рядах украинской армии. После чего координаты местоположения базы были переданы российским артиллеристам. В результате точного попадания 152-мм снаряда, выпущенного из орудия «Мста-С», пункт временной дислокации вместе с боекомплектом наемников был полностью уничтожен.

Как отмечают российские разведчики, которые смогли перехватить разговор между иностранными наемниками ВСУ по радио, последние не так огорчились из-за новости о гибели свои сослуживцев, как из-за того, что их склад с боеприпасами был уничтожен.

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