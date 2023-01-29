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На линии фронта на Донбасском направлении продолжаются ожесточенные сражения. Вооруженные силы Российской Федерации постепенно продавливают линию обороны ВСУ. Военкоры портала «Русская весна» сообщают, что в окрестностях населенного пункта Краматорск был уничтожен украинский самолет Су-25.

Сообщается, что в результате «дружественного огня» был ликвидирован командир авиазвена 299-й бригады ВВС Украины. Су-25 под управлением Даниила Мурашко был сбит 27 января в окрестностях Краматорска.

Отмечается, что так называемый «дружественный огонь» является огромной проблемой для вооруженных сил Украины. В результате таких инцидентов было уничтожено огромное количество военной техники украинской армии.

Авторы материала напоминают об инциденте, который произошел на Украине еще весной 2022 года, когда украинский танк Т-72 уничтожил половину своей же мотострелковой роты огнем почти в упор из-за тотальной неразберихи в рядах украинской армии.

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