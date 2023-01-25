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Как сообщает «Известия», идея обеспечения безопасности на Европейском континенте путем поддержания боевых действий на территории Украины является полным абсурдом. Такое заявление было сделано пресс-секретарем Российской Федерации Дмитрием Песковым.

Напомним, что американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором было указано, что только сильная армия сможет обеспечить Украине безопасность, а не членство в НАТО. При этом большое количество западных экспертов и политиков постоянно декларируют, что только увеличение поставок оружия на территорию Украины может обеспечить безопасность в Европе.

Комментируя данные заявления, Дмитрий Песков сказал, что такой ход мысли западных политиков является полностью абсурдным и может привести всю Европу в политический и военный тупик. При этом пресс-секретарь российского президента напомнил, что еще год назад Владимир Путин предупреждал лидеров западного мира, что бездумное расширение НАТО на восток не пройдет без последствий.

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