ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, российский президент Владимир Путин не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским уже несколько лет подряд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, что на протяжении нескольких лет между лидером России и Украины не было ни личных встреч, ни прямых телефонных переговоров, Дмитрий Песков ответил утвердительно.

Напомним, что последняя официальная встреча лидеров двух государств состоялась еще в далеком 2019 году в рамках «нормандского формата» на саммите в Париже. Тогда были проведены двухсторонние встречи российского президента Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Последние телефонные контакты, по информации сайта Кремля, между лидером России и Украины прошли в феврале и июле 2020 года. После этого между президентами двух стран никаких официальных контактов не было.

Вам может понравиться

Минобороны впервые показало электронный пуск ракеты «Циркон» в Атлантике

Российское министерство обороны выложило видеокадры, на которых показан электронный запуск отечественного гиперзвукового оружия. Это ракета «Циркон». Пуск производился с фрегата «Адмирал Горшков», который сейчас находится в водах Атлантического океана. В

Союзники критикуют Германию из-за затягивания отправки танков Leopard 2 на Украину

Западные союзники Германии осуждают политику немецкого канцлера Олафа Шольца, который преднамеренно затягивает отправку боевых танков в Киев. Об этом пишет издание The Washington Post. Автор публикации указал, что соседи Германии

ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS под Днепропетровском

Военные российской армии смогли поразить временный пункт размещения артиллерийской бригады ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Под высокоточным ударом со стороны российских ВС оказались подразделения 107-й украинской бригады около