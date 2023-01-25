Как сообщает РИА Новости, российский президент Владимир Путин не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским уже несколько лет подряд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, что на протяжении нескольких лет между лидером России и Украины не было ни личных встреч, ни прямых телефонных переговоров, Дмитрий Песков ответил утвердительно.

Напомним, что последняя официальная встреча лидеров двух государств состоялась еще в далеком 2019 году в рамках «нормандского формата» на саммите в Париже. Тогда были проведены двухсторонние встречи российского президента Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Последние телефонные контакты, по информации сайта Кремля, между лидером России и Украины прошли в феврале и июле 2020 года. После этого между президентами двух стран никаких официальных контактов не было.