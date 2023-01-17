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Отставка Алексея Арестович вызвана разразившимся скандалом после его слов об обстреле в Донецке жилого дома. На советника офиса украинского президента обрушился шквал критики.

Издание «Московский Комсомолец» пишет, что можно предположить, что вся структура украинской власти скоро рухнет. Есть шанс на то, что чем быстрее ее покинуть, тем лучше сложится жизнь в будущем. Поэтому отставка Арестовича может быть правильным шагом для него.

В публикации говорится, что ошибка, допущенная Арестовичем, была слишком серьезной, чтобы киевский режим спустил все на тормозах. Напомним, что политик заявил, что обрушение дома произошло из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

В итоге советнику офиса президента Украины пришлось написать заявление об уходе с должности.

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