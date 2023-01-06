Украинское правительство отказалось от российского призыва временно прекратить огонь в праздник Рождества и этим самым показало, что не готово идти на урегулирование военного конфликта военным путем. Об этом рассказал Андрей Кортунов, возглавляющий Российский совет по международным делам, пишет ТАСС.

По мнению эксперта, отказ Зеленского пойти на временное перемирие – это предсказуемый шаг. Всем известно, что официальная позиция Киева заключается в том, что замораживание конфликта не соответствует его интересам.

Для мирного урегулирования Украина хочет, чтобы Россия вывела свои войска и вернула все территории в границах 1991 года.

Кортунов отметил, что Москва, предложив перемирие, показала всему миру свою готовность к политическому диалогу.