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Дарья Морозова, занимающая должность уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике, написала в своем Telegram-канале о критической ситуации с военнопленными на территории Украины.

Морозова заявила, что, начиная с 2014 года, ее ведомство занималось проблемами военнопленных на территории Украины. Однако, по ее словам, все проблемы пленных до начала СВО могут показаться «цветочками» по сравнению с нынешней ситуацией, когда украинские военные не просто издеваются над военнопленными, но и с радостью выкладывают свои зверства в Сеть.

Омбудсмен ДНР рассказала историю освобожденного 1 декабря танкиста Бориса Яворского из Макеевки, который, получив ранение на поле боя, попал в плен к ВСУ. При этом, по словам самого Яворского, ему не оказывали должную медицинскую помощь, а вместо этого ковыряли ножом его открытые раны. Морозова отметила, что данное происшествие является военным преступлением, ответственность за совершение которого должны понести виновные.

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