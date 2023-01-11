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Как сообщает RT в своем материале, общая численность потерь личного состава вооруженных сил Украины в боевых действиях за контроль над Соледаром может составить около 25 тысяч человек.

Пленные солдаты украинской армии рассказали, что во время боевых действий за Соледар украинская армия понесла безвозвратные потери личного состава в размере 16-17 батальонов. Наибольшее количество потерь зафиксировано в 61-й пехотной и 46-й десантной бригадах.

Во время попытки контратаковать в северном направлении от Соледара значительные потери понесла 10-я горно-штурмовая бригада вооруженных сил Украины. За пару дней до окружения группировки украинских войск в Соледаре огромные потери понесла 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, которая совершила попытку атаковать российские подразделения, атакующие Соледар с запада.

Если сложить информацию о потерях из каждой бригады, которая была предоставлена пленными военнослужащими ВСУ, то можно сделать вывод, что с осени украинская армия потеряла от 20 до 25 тысяч своих солдат.

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