Предоставление Западом военной поддержки Украины новой бронетехникой порождает серьезные логистические проблемы для украинских военных, предупреждают в статье для The National Interest (NI) профессор военной истории в Университете штата Арканзас д-р Эдвард Сало и доцент Дейтонского университета Бен Хейзен, отставной офицер ВВС США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В начале января три страны НАТО – США, Германия и Франция – объявили, что отправят Украине бронетехнику западного образца для поддержки ее войск в конфликте с Россией. Белый дом заявил о поставке Киеву 50 боевых машин пехоты Bradley, Германия отправит аналогичные гусеничные бронемашины Marder, а Франция предоставит Украине колесные пушечные боевые машины AMX-10RC.

«Эти машины не являются основными боевыми танками (ОБТ), которые Киев продолжает запрашивать у Запада, но станут важным дополнением к украинскому арсеналу», – отмечают эксперты NI. По их оценке, передача Bradley, Marder и AMX-10 – это серьезное изменение в том, какой именно техникой страны-члены НАТО стали вооружать Украину.

Ранее страны НАТО отправили Украине технику советских времен из резервов стран бывшей Организации Варшавского договора, а также ракеты и артиллерию НАТО. Новые машины позволят украинским войскам проводить наступательные операции, снизив зависимость Киева от незападных поставщиков боеприпасов.

«Однако с переходом на преимущественно западные системы вооружений, есть основания опасаться, что внедрение трех похожих по назначению, но весьма разных по конструкции машин может создать серьезную нагрузку на логистическую сеть украинских вооруженных сил», – указывают военные специалисты.

По их оценке, несмотря на то, что в НАТО активно внедряются стандарты оперативной совместимости, никакие две разные системы западных вооружений пока что не имеют достаточно одинаковых требований к логистике:

«Обеспечить солдат разным снаряжением и рюкзаками – это одно, но дать военным три разных типа боевых машин пехоты, с тремя разными типами противотанковых ракет каждая – это способно вызвать крупные эксплуатационные проблемы. Внедрение трех новых боевых машин потребует трех разных цепочек обслуживания, ремонта и капитального ремонта, трех разных процессов обучения экипажей, принятия трех разных наборов операционных процедур и трех разных цепочек поставок боеприпасов», – поясняют эксперты.

Пусть и маловероятно, что украинская армия будет смешивать разные машины на уровне подразделения (т. е. «Брэдли» и другие машины в одном строю), но они нередко могут действовать в одном и том же районе, что увеличит расходы на содержание и управление сверх того, что необходимо для применения однотипных систем вооружений, и повысит вероятность провалов в их снабжении и обслуживании.

«В будущем кризис, подобный украинскому, наверняка возникнет в других глобальных горячих точках, и НАТО следует извлечь уроки из Украины… Страны НАТО должны больше уделить внимания совместной работе, чтобы предоставить транспортные средства и системы вооружения, которые дадут тактическое преимущество, необходимое для победы, а не обременять логистическую инфраструктуру украинских вооруженных сил различными требованиями к материально-техническому обеспечению и обслуживанию», – заключают американские военные эксперты в статье NI.