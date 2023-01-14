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Если Россия проиграет Киеву, она может ударить по Японии. Об этом рассказал военный эксперт.

Петр Акопов, корреспондент агентства РИА Новости, отметил, что публикация в издании Shukan Gendai сделана небезосновательно, так как ее напечатали перед визитом премьера Японии в Вашингтон.

Байден и Кисида в ходе разговора обсудили ситуацию относительно России. Был поднят вопрос по усилению союза двух стран, причем Япония должна занять новую роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Америке хотелось бы нацелиться и на Китай, но эта страна не готова быть пешкой.

В публикации Shukan Gendai говорится, что Путин имеет основной козырь и он очень опасен. Это дьявольская ракета «Сармат». Профессор университета Цукуба заявил, что Россия может уничтожить всю Японию одним выстрелом.

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