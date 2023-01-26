Lockheed Martin не начнет приемочные полеты и поставку новых истребителей F-35 до тех пор, пока не будет завершено расследование декабрьской катастрофы в Техасе, заявил генеральный директор компании Джеймс Теклет. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Расследование инцидента со стелс-истребителем F-35B, выпущенным и предназначенным для ВМС США, все еще продолжается, и предварительно выявило, что причиной аварии стал неисправный топливопровод высокого давления в двигателе F135 производства Pratt & Whitney. Видео инцидента, случившегося 15 декабря в Техасе, показало, что самолет завис при посадке и стал снижаться, подпрыгивая и наклоняясь вперед, пока его нос и крыло не коснулись земли. Его пилот в итоге катапультировался из вращающегося истребителя.

Глава Lockheed Martin не сообщил, когда он ожидает возобновления поставок F-35, но привязка к завершению расследования техасской аварии подразумевает «неопределенный срок» задержки.

В прошлогодних планах Lockheed Martin, прежде чем приостановить поставки, значилась передача 148 готовых истребителей. К концу 2022 года компания поставила 141 истребитель. По словам Теклета, несмотря на прекращение поставок боевых самолетов, производство истребителей F-35 и их отдельных компонентов, в том числе запчастей, «продолжается в обычном режиме» на основном заводе в Форт-Уэрте, штат Техас, а также в Италии и Японии.

Пока решаются технические проблемы «передового» истребителя-невидимки F-35, задержка с его поставками оказывает серьезное влияние на весь истребительный авиапарк ВВС США. Годы задержек, перерасход средств и технические сбои с F-35 поставили Пентагон перед дилеммой.

«Если F-35 не допускаются к полетам в их достаточном количестве, то старые самолеты, такие как F-16, должны оставаться в эксплуатации, чтобы заполнить этот пробел. В свою очередь, необходимость продления срока службы старых самолетов требует денег, которые можно было бы использовать для приобретения новых самолетов, и приводит к старению боевых самолетов, которые могут оказаться неспособными выполнять свои задачи на текущем поле боя», – отмечает военный эксперт Майкл Пек в Business Insider.

Он также напомнил относительно F-35: «Самолет обнаружил в себе, казалось, бесконечное количество проблем, в том числе с его стелс-покрытием, устойчивостью в сверхзвуковом полете, шлемным дисплеем, чрезмерной вибрацией от его пушки и даже уязвимостью к поражению молнией. Военные и Lockheed Martin решили некоторые из этих проблем, но кумулятивный эффект задержек заключается в том, что ВВС пришлось отложить планы по F-35 для замены F-16, которые теперь будут летать до 2040-х годов».

F-35 призван стать основой истребительного флота ВВС, ВМС и морской пехоты США, заменив несколько типов истребителей и штурмовиков времен холодной войны, в том числе F/A-18 C/D и морская пехота, AV-8B корпуса морской пехоты, A-10 ВВС и, в первую очередь, F-16 ВВС, которые являются самыми многочисленными истребителями США.

Ранее в этом месяце ВВС США совершили первый испытательный полет F-35 с новым крупным пакетом обновления TR3, который включает в себя улучшенные память, вычислительную мощность и дисплеи и считается подготовкой истребителя к очередной версии модернизации Block 4.

«Он сможет нести больше оружия, сможет модернизировать средства радиоэлектронной борьбы, сможет выполнять больше задач», – сказал по этому поводу Теклет, добавив, что Lockheed Martin планирует выпуск F-35 с пакетом TR3 «в ближайшие месяцы».