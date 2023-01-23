По словам бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, помимо современных танков, для усиления ВСУ нужны еще три «ключевых систем вооружений», которые западные страны не желают передают Киеву. Об этом Ходжес заявил в Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В будущие пакеты американской военной помощи для вооруженных сил Украины (ВСУ), в первую очередь, следует включить армейские тактические ракетные системы, известные как ATACMS, заявил генерал Ходжес.

По словам производителя Lockheed Martin, управляемая ракета большой дальности «дает оперативным командирам немедленную огневую поддержку для операций на глубоком фронте». Системы ATACMS, которые используются армией США с начала 1990-х годов, имеют максимальную дальность действия 300 км и способны «поражать как точечные, так и площадные важные цели».

Ходжес утверждает, что ATACMS «имеет большое значение» для украинских вооруженных сил. «От Одессы до Севастополя по прямой как раз 300 километров. Так что прямо сейчас украинцы уже могут сделать Севастополь непригодным для базирования российского Черноморского флота и поставить под удар важнейший логистический узел, который у России есть в Джанкое в северной части Крыма», – пояснил он.

Однако, несмотря на предыдущие настойчивые запросы Украины о поставках ATACMS, заместитель министра обороны США по политике Колин Каль в минувшую среду сказал, что в настоящее время в Пентагоне не думают, что эти системы «на самом деле не дадут значимый эффект». По его словам, «украинцы могут изменить динамику на поле боя» и без использования ATACMS.

Это перекликается с прежним комментарием, ранее сделанными Калем в конце августа 2022 года, когда он отразил позицию Пентагона. Согласно которой украинские силы «в настоящее время не требуют ATACMS для атаки тех целей, которые имеют непосредственное отношение к их задачам на поле боя».

Вторая система, которая, по мнению Ходжеса, может усилить украинских военных – это GLSDB (боеприпас малого диаметра наземного базирования), который также имеет повышенную дальность действия – около 150 км. Этот тип вооружения объединяет в себе барражирующую авиабомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетный двигатель M26.

В конце ноября 2022 года агентство Reuters впервые сообщило, что Пентагон обдумывает, предоставлять ли Киеву GLSDB. Изначально это решение было предложено корпорацией Boeing, которой (в сотрудничестве со шведской SAAB) было разработано это оружие, представляемое как «высокоэффективное и чрезвычайно точное на больших дистанциях».

Ходжес отметил, что «это не гигантская боеголовка, но одна из вещей, которую мы узнали из этого конфликта, заключается в том, что точность может победить массу… когда имеется достаточно времени, открывается возможность с высокой точностью уничтожить штаб, склад боеприпасов, важные транспортные узлы».

Он также добавил, что ключевым элементом при атаке является уничтожение материально-технических баз и штабов противника, а GLSDM «очень дешев» и потенциально может быть быстро доставлен украинцам.

Третьим предпочтительным оружием, по словам Ходжеса, будет поставка украинским войскам мощного беспилотного авиационного комплекса, такого как БПЛА MQ-1C Grey Eagle («Серый орел»). Этот тяжелый разведывательно-ударный дрон предназначен для более длительных полетов, с большей дальностью и большей высотой по сравнению с предыдущими моделями.

Производитель (General Atomics Aeronautical Systems) заявляет, что этот БПЛА способен двигаться со скоростью до 250 км/ч, обладает запасом хода в 25 часов и может работать на высоте до 9 км, а также нести до четырех ракет Hellfire.

«Серый орел» «обеспечил бы увеличенную дальность и досягаемость, что позволило бы Украине атаковать стратегические цели в России, такие как Керченский мост в Крыму или места, откуда российские войска запускают ракеты» по инфраструктурным целям в глубине Украины.

«22 ноября 2022 года двухпартийная группа из более чем десятка сенаторов написала письмо министру обороны Остину с просьбой пересмотреть предыдущий отказ отправить дроны Grey Eagle в Украину», – напомнили в Newsweek.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что в случае одобрения властями США первые поставки GLSDB на Украину могут быть произведены уже весной 2023 года – то есть ко времени, на которое пентагоновские «кураторы» конфликта на Украине наметили «возобновление украинского наступления или контрнаступления».