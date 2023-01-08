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Политический обозреватель Юлиан Рёпке из немецкого издания Bild сообщает, что в Соледаре украинская группировка войск может оказаться в таком же окружении, как и в Мариуполе. Российские ВС продолжают наступление и противопоставить им что либо Киеву нечего.

О возможном котле в Соледаре сообщал и советник главы МИД ЛНР Виталий Киселев. Он объяснил, что войска противника оставляют свои позиции и бегут, так как не могут более оказывать сопротивление ВС РФ.

Также Киселев предоставил информацию о приказе от командования ВСУ оставить Соледар. Если такой приказ существует, Киев принял верное решение, так как в противном случае группировка войск может оказаться в котле и тогда выбраться из города будет очень сложно.

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