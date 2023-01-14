Василий Небензя рассказал, что Киев получает с Запада деньги, вооружение и разведданные, а в итоге страдает весь народ страны, которому приходится воевать, чтобы решить чужие задачи. Об этом пишет «Взгляд».

Постпред добавил, что киевский режим живет иллюзией, что с помощью НАТО Украина одержит победу над Россией на поле боевых действий. В результате Украина стала натовской «ЧВК», которой указвают куда и как стрелять.

Политик отметил, что лицемерие Украины и стран Запада приобретает странные формы. Совсем недавно Киев угрожал России, украинские власти планировали брать Москву, а уже сегодня выступают в качестве сторонников мира.

Небензя добавил, что СВО может быть завершена только тогда, когда с украинской территории не будет исходить угроза для России, а также, когда киевский режим прекратит проводить дискриминацию русскоязычных жителей страны.