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Виктор Медведчук, политик, в своем интервью для портала RT рассказал, что не все граждане Украины являются сторонниками кризиса, который возник между их страной и Россией. Он отметил, что далеко не все украинские жители оказались подвержены русофобии и общей антироссийской истерии.

Эксперт рассказал, что Зеленский на сегодняшний день представляет Украину и заявляет, что его народ объединен, что все украинцы придерживаются антироссийских взглядов. В действительности это не так.

Кроме тех, что считает себя частью «анти-России», на территории Украины есть и много людей, которые не поддерживают киевский режим, однако они вынуждены молчать, так как опасаются заявлять об этом публично.

Медведчук заявил, что монолит, который будто бы представляет украинский президент Владимир Зеленский, в реальности является просто «высосанным из пальца» и на самом деле это «монолит на штыках».

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