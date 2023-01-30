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Согласно информации издания NDP, планы Польши по созданию армии численностью в 300 тысяч человек обречены на провал. А все потому, что многие польские военнослужащие решили уволиться. Сообщается, что в 2023 году польскую армию оставит около 9 тысяч солдат.

Напомним, что польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил о намерении обеспечения армии личным составом численностью в 300 тысяч человек. Но, по мнению авторов NDP, планы польского руководства сойдут на нет, так как армия не может удержать даже опытных военных.

Повышение заработных плат и различного рода дотации лишь немного замедлили процесс увольнения польских военнослужащих. Однако сообщается, что бойцы покидают службу в армии не только из-за уровня зарплат. Огромную роль в этом вопросе сыграла активная политизация польской армии, бардак среди руководства, возможность продвижения по службе только «преданных начальству» военных.

Бывший ректор-комендант Академии национальной обороны генерал Богуслав Пацек уверен, что уход молодых офицеров и опытных военных очень сильно снижает качество Вооруженных сил страны.

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