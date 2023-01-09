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Оружие, которое поставляется странами НАТО на Украину, находится в плачевном состоянии и в действительности является просто «мусором». Об этом написали в польском издании Niezalezny Dziennik Polityczny.

Автор публикации указал, что большая часть боевой техники, которая едет в Киев с Запада, имеет неудовлетворительное техническое состояние. Эта военная техника проблематична и по своей сути является просто металлоломом, о чем также рассказывают и украинские бойцы.

Обозреватель издания отметил, что это происходит потому, что НАТО включает в пакеты военной помощи технику, которая хранилась на старых складах.

Известно, что последний пакет военной помощи, отправленный Вашингтоном на Украину, обошелся Штатам в три млрд долларов.

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