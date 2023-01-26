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В Киевской области раздались громкие взрывы. Предполагается, что один из них прогремел на территории киевской ГАЭС. Об этом написали украинские каналы Телеграм.

На опубликованных снимках виден столб дыма, который поднимается с места взрыва, произошедшего в Киевской области.

При этом украинские СМИ говорят, что вероятно, этот взрыв произошел прямо рядом с киевской ГАЭС.

Ранее была опубликована информация, что на территории Украины, которая сейчас контролируется киевским режимом, объявили режим воздушной тревоги.

В российском Министерство обороны пока не подтвердили нанесение ударов по украинской инфраструктуре. При этом прокиевские средства массовой информации публикуют ложную информацию по этому вопросу.

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