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Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на ряд западных СМИ, на очередной встрече министров обороны стран НАТО, которая должна пройти на военной базе в Рамштайне, могут объявить о поставках Украине «умных» американских планирующих бомб GLSDB.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, новый высокоточный боеприпас наземного базирования может быть запущен из реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. При этом радиус их применения составляет целых 150 километров.

Подоляка отмечает, что главным преимуществом новых боеприпасов является их относительная низкая стоимость – примерно 40 тысяч долларов. Это означает, что ВСУ могут получать их сотнями в месяц. При этом, как отмечает военный блогер, данные планирующие бомбы оснащаются головками самонаведения, что позволяет им поражать, в том числе, и движущиеся цели.

При этом военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что серийное производство данного боеприпаса будет налажено в течение 2023 года. Также данный высокоточный боеприпас еще ни разу не применялся в реальных боевых условиях. Именно по этой причине США хотят испытать его на территории Украины.

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