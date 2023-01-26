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Как сообщает РИА Новости, представители Киевской областной военной администрации заявили о том, что на территории области в результате ракетного удара со стороны вооруженных сил Российской Федерации повреждения получил один из объектов энергетической инфраструктуры.

В Telegram-канале Киевской военной администрации сообщили о том, что в области были введены экстренные отключения электроэнергии, поэтому график постоянных отключений света на данный момент не действует. Такие меры, по информации администрации, были введены после попадания ракеты в энергетический объект.

Напомни, что 26 января на территории Украины прозвучала серия взрывов в разных регионах страны. Местные средства массовой информации сообщают о прилетах в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Киевский мэр Виталий Кличко заявил о нескольких прилетах российских ракет на территории столицы Украины.

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