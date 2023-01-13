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Польский журналист издания Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что все заявления политиков западных стран, а также многочисленные материалы в СМИ о том, что Украина в настоящее время отстаивает интересы всего свободного мира и демократического мира являются откровенной ложью.

По словам иностранного журналиста, украинские политики, которые находятся сейчас у власти, применяют такие методы борьбы со своими противниками как внутри государства, так и за его пределами, которые не имеют ничего общего с ценностями свободного мира. В качестве одного из примеров Энгельгард приводит запрет на использование русского языка на территории Украины.

Также польский журналист упоминает и о борьбе с памятниками. Так одной из последних жертв киевского режима стал постамент выдающегося ученого XVIII века Михаила Ломоносова. Борьба с языком и памятниками историческим деятелям, по мнению Энгельгарда, не имеет ничего общего с принципами демократии.

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