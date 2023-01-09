Как сообщает финский телеканал MTV Uutiset, примерно половина населения Финляндии выступают против размещения на территории своей страны постоянной военной базы Североатлантического альянса даже после того, как их страна вступит в НАТО.

Как следует из данных опроса граждан Финляндии, большая часть населения страны не поддерживает идею с размещением постоянной базы НАТО в стране: против строительства военной базы выступает 48% и только 39% выступает за. Финские журналисты отмечают, что данный вопрос делит все население страны примерно пополам.

Однако при этом примерно 49% опрошенных граждан выступают за то, чтобы вооруженные силы Финляндии принимали более активное участие в международных военных операциях, которые проводятся под эгидой Североатлантического альянса. Данный опрос среди граждан Финляндии в возрасте от 18 до 79 лет проводили по телефону в период с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года. Всего было опрошено 1009 человек.