ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает финский телеканал MTV Uutiset, примерно половина населения Финляндии выступают против размещения на территории своей страны постоянной военной базы Североатлантического альянса даже после того, как их страна вступит в НАТО.

Как следует из данных опроса граждан Финляндии, большая часть населения страны не поддерживает идею с размещением постоянной базы НАТО в стране: против строительства военной базы выступает 48% и только 39% выступает за. Финские журналисты отмечают, что данный вопрос делит все население страны примерно пополам.

Однако при этом примерно 49% опрошенных граждан выступают за то, чтобы вооруженные силы Финляндии принимали более активное участие в международных военных операциях, которые проводятся под эгидой Североатлантического альянса. Данный опрос среди граждан Финляндии в возрасте от 18 до 79 лет проводили по телефону в период с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года. Всего было опрошено 1009 человек.

Вам может понравиться

В Москве планируется открытие порядка 30 новых поликлиник

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что до 2025 года в столице планируется открытие около 30 новых поликлиник. В своем блоге чиновник написал, что в эксплуатацию планируется ввести порядка 30 новых

Депутат РФ Чепа заявил, что украинский конфликт не может быть завершен по «корейскому сценарию»

Во время беседы с корреспондентом портала Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ему ничего не известно об обсуждении завершения украинского конфликта по

На Южно-Донецком участке фронта армия России уничтожила диверсионные группы ВСУ

Как сообщает RT со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ, российские вооруженные силы за прошедшие сутки пресекли попытки прорыва линии фронта со стороны украинских диверсионных групп на Южно-Донецком участке фронта.