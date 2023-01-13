За последние пару лет количество новостроек в российской столице, предлагающих покупателям приобрести кладовки, выросло с 5 % до 19 %. Такую информацию опубликовало издание «Известия».

Приобрести кладовки, в качестве помещений для хранения вещей вне своей квартиры, предлагают в 16 % среди всех московских новостроек еще на стадии их строительства, отмечают эксперты компании Asterus. Согласно аналитическим данным, больше всего такие предложения поступают от застройщиков в новостройках бизнес-класса и в вариантах класса «комфорт» – 23%. А вот в новостройках эконом-варианта кладовки предлагают всего в 10 %. В жилищных комплексах премиум-класса такие предложения составляют 13 %.

Отмечается, что продажа кладовок начинается ближе к сроку сдачи объекта. Но ряд ЖК продает кладовые помещения уже после того, как квартиры в объекте были полностью распроданы. Согласно аналитическим данным, стоимость кладовки может составлять 42 % от стоимости квартиры в данном ЖК.