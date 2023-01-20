Мобилизованных красноярцев начали отправлять домой после того, как три месяца они пребывали в части. Причина – их состояние здоровья.

Мобилизованные из Красноярского края (31 человек) заявили, что их забрали, несмотря на наличие заболеваний без проведения медицинской комиссии. В военкомате сказали, что обследования будут проведены в учебной части. Позже там действительно мужчины прошли военно-врачебную комиссию и им присвоили категорию Г. Она означает, что военнослужащий временно не пригоден к службе.

Однако после получения категории Г мобилизованные остались в части. Они там ничего не делали, но получали выплаты в 180 тысяч рублей. В зону спецоперации мужчинам нельзя, но домой их тоже не отпускают. В омской части заявили, что мужчин отпустят, когда решение об отмене мобилизации будет принято красноярской стороной.

Теперь же дело сдвинулось и первых пятерых мужчин демобилизуют.