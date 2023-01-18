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Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, российские военные смогли освободить населенный пункт Соль, расположенный под Соледаром, от контроля ВСУ. Теперь поселок Соль полностью контролируется войсками ВС РФ. В Минобороны также сообщили, что военнослужащие ВС РФ смогли пресечь попытку украинских боевиков, совершить атаку на южном направлении Донецкой Народной Республики.

В сводке Минобороны указывалось, что поселок Соль был освобожден добровольческими штурмовыми отрядами, имеющими поддержку российской артиллерии, авиации и ракетных войск южного военного округа.

На Южно-Донецком направлении российская артиллерия южного военного округа и восточного военного округа при поддержке морских пехотинцев ТОФ смогли предотвратить атаку украинских боевиков. В результате боевого столкновения было уничтожено четыре боевой машины пехоты, один пикап, семь военных автомобилей. Также было убито и ранено 90 человек личного состава.

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