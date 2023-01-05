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Минувший год автомобильный рынок России пережил серьезный кризис, изменивший полностью его структуру. Большая часть иностранных автомобильных производителей покинули российский рынок, прекратились поставки не только автомобилей, но и их запчастей. Что ожидает российский рынок автомобилей, и какие марки машин подешевеют, сообщило издание «Московский комсомолец».

Российский автомобильный рынок стал активно заполняться машинами китайского производства. Однако, стоит отметить, что автомобили, имеющиеся в наличии, стоят достаточно дорого. Иномарки, ушедших с российского рынка производителей, теперь практически не встречаются в дилерских центрах. А те, которые остались на складах, практически невозможно купить.

Но, несмотря на рост цен, есть авто, сохранившие свою доступность для среднестатистического российского покупателя. В пример можно привести Ладу «Гранта», базовая комплектация которой обойдется в 700 тысяч рублей. А на вторичном рынке данную категорию автомобилей можно купить еще дешевле.

Подешевели также автомобили немецкого производства на вторичке, так как их владельцы опасаются проблем с покупкой запчастей.

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