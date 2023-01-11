Корреспонденты издания «Московский Комсомолец» пообщались с военным экспертом и офицером российского спецназа в отставке Анатолием Матвийчуком о ситуации, которая сложилась в районе Соледара. По словам военного эксперта, после завершения зачистки городских кварталов Соледара, бойцы ЧВК «Вагнер» могут столкнуться с серьезной контратакой со стороны резервов украинской армии, которые могут бросить на прорыв образовавшегося «котла».

Матвийчук считает, что перед Залужным поставили задачу прорвать «котел» и обеспечить выход оставшихся в Соледаре бойцов ВСУ. Однако, как отмечает Матвийчук, штурмовые группы ЧВК «Вагнер» также заканчивают с зачисткой городской застройки и начинают оборудовать оборонительные рубежи. Поэтому Матвийчук уверен, что ожесточенные бои продолжатся.

Однако военный эксперт Владислав Шурыгин придерживается иного мнения. Он считает, что в центре Соледара осталось несколько потрепанных боями подразделений, которые прикрывали отход основной массы войск, общей численностью до 500 человек. Поэтому, скорее всего, бросать резервы на прорыв для освобождения такой небольшой группы никто не будет.