Родион Мирошник, экс-посол Луганской республики в Москве, рассказал, что Киеву не стоит надеяться на то, что Запад будет финансово участвовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры страны. Западные лидеры лишь вносят «плату смертнику», который позволил уничтожать свой дом.

Со слов политика, США и их западные союзники, платят Киеву как камикадзе. Украинские власти глубоко заблуждаются из-за того, что верят, что помощь Европы – это вложение в счастливое будущее страны.

Мирошник отметил, что ни Штаты, ни Европа не собираются вкладывать средства в дальнейшее развитие Украины. Сейчас идет просто плата смертнику, который ведет на гибель своих же людей. Выделение средств сегодня не имеет ничего общего с инвестициями в будущее страны.

Дипломат добавил, что те, кто оплачивает смерть, вряд ли думают о том, что клиент в итоге продолжит жить.