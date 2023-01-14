Как сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики, одна местная жительница населенного пункта Ясиноватая получила ранение из-за обстрела со стороны украинской армии.

В Telegram-канале территориальной обороны ДНР было опубликовано заявление, что вооруженные силы Украины в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Ясиноватая, в результате которого ранения получила одна мирная жительница.

При этом представители СЦКК в ДНР заявили, что населенный пункт Ясиноватая был обстрелян украинскими вооруженными силами в 11:30 дня. Всего украинские артиллеристы выпустили по населенному пункту шесть 155-мм снарядов «натовского» стандарта.

Напомним, что населенный пункт Ясиноватая находится в 25 километрах к северу от Донецка. При этом город является важным транспортным центром, так как на его территории находится одна из самых крупных железнодорожных станций бывшего Советского Союза.