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Как сообщает министерство обороны России, вооруженные силы Российской Федерации смогли уничтожить две украинские самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши, которые ВСУ использовали для обстрелов жилых кварталов в городах ДНР.

Сообщается, что в результате контрбатарейного артиллерийского огня вооруженных сил Российской Федерации в окрестностях населенных пунктов Иванополье и Звановка, которые расположены на территории Донецкой Народной Республики, были поражены две САУ Krab польского производства. Украинская армия использовала данные САУ для совершения обстрелов жилых домов.

Также сообщается, что в окрестностях населенного пункта Невское, которое расположено на территории Луганской Народной Республики, было уничтожено два артиллерийских орудия Д-20 вооруженных сил Украины.

Напомним, что 24 февраля 2022 года на территории Украины вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию, одной из главных целей которой является защита мирного населения Донбасса.

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