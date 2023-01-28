Российское оборонное ведомство показало видеокадры, на которых запечатлен бой с уничтожением целей ВСУ в ходе проведения спецоперации на Украине. Ликвидировали цели танкисты Центрального военного округа.

Пресс-служба российского Министерства обороны сообщила, что поражение целей ВСУ из наших Т-72Б3 ведется постоянно.

Экипажи танков Т-72Б3 Центрального военного округа каждый день выполняют поставленные боевые задачи, в которые входит уничтожение личного состава врага, его боевых машин и укреплений.

Российские военные выпускают снаряды по украинским позициям из 125-мм орудий, сами при этом находятся на закрытых позициях. Танкисты работают совместно с отрядами разведки и операторами, управляющими дронами.