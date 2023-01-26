Как сообщает РИА Новости, глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус поддержал канцлера Олафа Шольца, который выступил против отправки немецких истребителей вооруженным силам Украины.

Во время своего общения с журналистами Писториус заявил, что немецкий канцлер дал однозначно понять о недопустимости отправки истребителей на территорию Украины. При этом министр обороны добавил, что он полностью солидарен с канцлером ФРГ в данном вопросе.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, общаясь с журналистами, ответил на вопрос о возможных поставках истребителей Украине со стороны Германии: «ни сейчас, ни в будущем». Также Шольц добавил, что «ни при каких обстоятельствах» над Украиной не будет введена бесполетная зона.

На фоне поставок своего вооружения Киеву, Североатлантический альянс получил ноту протеста от Российской Федерации. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все военные грузы, которые предназначены для ВСУ, станут законной военной целью для вооруженных сил РФ.