ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские танкисты Южного военного округа продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению бронированной техники вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры боевой работы экипажей российских танков Т-72 опубликовало Министерство обороны РФ.

По словам наводчика-оператора танка по имени Николай, когда его танк Т-72 находился на передовых позициях, то прямой наводкой уничтожались наблюдательные пункты вооруженных сил Украины. Николай отметил, что российские танкисты тесно взаимодействуют с разведчиками, которые выявляют местоположение украинских складов с боеприпасами, опорных пунктов и укрепрайонов противника.

Танкист рассказал, как после получения координат местоположения склада с боеприпасами ВСУ, в составе группы российских танков по нему был открыт огонь из закрытых позиций по три боеприпаса после проведения необходимых вычислений командиром танка. После получения подтверждения об уничтожении склада, российские танкисты вернулись на исходную позицию.

Вам может понравиться

The Economist: из-за поставок медикаментов на Украину солдаты Бундесвера начали испытывать дефицит лекарственных препаратов

Как отмечает в своем материале издание The Economist, вооруженные силы Германии испытывают определенный дефицит лекарственных препаратов из-за обильных поставок медикаментов на территорию Украины. Авторы материала отмечают, что сегодняшнее положение дел

Танк Т-80БВ по своим характеристикам превзошел американскую боевую машину Abrams

Военный эксперт Даниил Безсонов из ДНР в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, как российский танк Т-80БВ, разработанный еще в далеком 1985 году, смог обойти американскую боевую машину Abrams

Зеленский хочет получить 24 истребителя от Запада

Власти Киева хотели бы получить в рамках очередного пакета военной помощи 24 истребителя. Об этом заявил Юрий Игнат, официальный представитель командования украинских ВВС. Он отметил, что ВСУ нужны два батальона