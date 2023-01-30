Российские танкисты Южного военного округа продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению бронированной техники вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры боевой работы экипажей российских танков Т-72 опубликовало Министерство обороны РФ.

По словам наводчика-оператора танка по имени Николай, когда его танк Т-72 находился на передовых позициях, то прямой наводкой уничтожались наблюдательные пункты вооруженных сил Украины. Николай отметил, что российские танкисты тесно взаимодействуют с разведчиками, которые выявляют местоположение украинских складов с боеприпасами, опорных пунктов и укрепрайонов противника.

Танкист рассказал, как после получения координат местоположения склада с боеприпасами ВСУ, в составе группы российских танков по нему был открыт огонь из закрытых позиций по три боеприпаса после проведения необходимых вычислений командиром танка. После получения подтверждения об уничтожении склада, российские танкисты вернулись на исходную позицию.