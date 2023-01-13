Американское издание Military Watch опубликовало материал, в котором перечислило потенциальные проблемы, с которыми столкнутся вооруженные силы Украины, после того, как западные партнеры предоставят им свои танки Leopard и Challenger 2.

В материале издания отмечается, что танки западного производства существенно тяжелее российских боевых машин. Их вес составляет от 65 до 70 тонн, что влечет за собой больший расход топлива и более частое техническое обслуживание. Также издание обращает внимание на тот факт, что танки западного производства используют снаряды калибра 120-мм, в то время как советские танки используют 125-мм снаряды.

Американские журналисты отметили, что западные танки Leopard и Challenger имеют большие габариты, что ограничивает их маневренность на узких проселочных дорогах, а также при ведении боя в городских условиях. Также они не оснащаются автоматической системой зарядки, что требует дополнительного члена экипажа в сравнении с советскими танками.