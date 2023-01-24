Венгерское издание Metropol пишет в своем материале, что киевский режим скрывает от местного населения тела погибших солдат вооруженных сил Украины в специальных вагонах рефрижераторах, которые стоят недалеко от границы с Венгрией.

Журналисты издания отмечают, что железнодорожная станция, на территории которой находятся специальные морозильные вагоны с телами погибших солдат украинской армии, находится всего в нескольких сотнях метров от государственной границы с Венгрией. При этом, как отмечают авторы материала, сотни тел украинских солдат хранятся здесь уже более месяца. Сообщается, что родственники не могут даже похоронить их, так как они не имеют доступа к ним.

Венгерские журналисты пишут, что команда президента Зеленского полностью контролирует вопрос с похоронами украинских солдат. Сообщается, что украинское правительство контролирует даже количество разрешенных похорон в день, а также скорость выдачи тел погибших их родственникам.