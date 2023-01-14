ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Коммерсантъ», заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал договоренность, которая была достигнута между президентом США Джо Байденом и премьером Японии Фумио Кисидой, касательно ядерного вооружения, настоящим позором для Японии.

Высокопоставленный российский чиновник заявил, что позиция японского государства является верноподданнической и унизительной. Стоит напомнить, что во время двухсторонней встречи Байдена и Кисиды было сделано совместное заявление о том, что в случае использования российской стороной ядерного оружия на территории Украины, это будет воспринято Японией и США, как преступление «против человечества, которое невозможно оправдать».

Медведев, комментируя данное заявление, отметил, что японский премьер своим заявлением просто предал память о тех японцах, которые умерли во время взрыва американских ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Российский политик также напомнил, что на данный момент США – единственная страна, которая применила ядерное оружие, а Япония является единственной в мире жертвой данной агрессии.

Вам может понравиться

Дальнейшее наступление ВС России в ДНР вынудит ВСУ отойти на вторую линию обороны

Если российские военные продолжат дальнейшее наступление в Донецком направлении, то украинским вооруженным силам придется отойти на вторую линию обороны в направлении Славянск-Краматорск-Константиновка. Сообщается, что российская армия почти полностью взяла под

Герасимов назначили для окончательной победы над Украиной

Валерий Герасимов назначен командующим российскими войсками. Министр обороны объяснил кадровые перестановки необходимостью расширения задач спецоперации. Из этого можно сделать вывод, что российская армия готовится к наступлению. Перестановки коснулись и всего

Google: решение об увеличении ответственности ИТ-компаний в сфере модерации может полностью «перевернуть Интернет»

Как сообщает Fox, представители компании Google заявили, что если на законодательном уровне будут приняты новые правила, которые регулируют ответственность крупных интернет-платформ за модерацию контента, то это может привести к тому,