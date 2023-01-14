Как сообщает издание «Коммерсантъ», заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал договоренность, которая была достигнута между президентом США Джо Байденом и премьером Японии Фумио Кисидой, касательно ядерного вооружения, настоящим позором для Японии.

Высокопоставленный российский чиновник заявил, что позиция японского государства является верноподданнической и унизительной. Стоит напомнить, что во время двухсторонней встречи Байдена и Кисиды было сделано совместное заявление о том, что в случае использования российской стороной ядерного оружия на территории Украины, это будет воспринято Японией и США, как преступление «против человечества, которое невозможно оправдать».

Медведев, комментируя данное заявление, отметил, что японский премьер своим заявлением просто предал память о тех японцах, которые умерли во время взрыва американских ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Российский политик также напомнил, что на данный момент США – единственная страна, которая применила ядерное оружие, а Япония является единственной в мире жертвой данной агрессии.