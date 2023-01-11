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Бывший полковник спецназа и по совместительству военный эксперт Анатолий Матвейчук дал интервью изданию «Московский Комсомолец», в котором заявил, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» единогласно выбрали Соледар в качестве своего основного направления для наступления.

Впоследствии данное решение было согласовано с Министерством обороны Российской Федерации. Матвейчук пояснил, что так как «Вагнеровцы» не являются частью российской армии, то имеют определенные «степени свободы в принятии решений».

Напомним, что 11 января российское Министерство обороны сообщило, что населенный пункт Соледар был заблокирован подразделениями воздушно-десантных войск ВС РФ с северного и южного направлений. Сообщается, что российская артиллерия в данный момент продолжает работать по опорным пунктам ВСУ, которые еще оказывают сопротивление в Соледаре, а штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают зачищать центральную часть населенного пункта.

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