Александр Полищук, известный националист и член украинского подразделения «Свобода», обнаружен погибшим под Артемовском (укр. Бахмут).

По информации, опубликованной журналисткой Натальей Позняк, боевика убили 23 декабря. Журналистка не озвучила точные обстоятельства, при которых погиб Полищук.

Также появились данные о гибели под Бахмутом еще одного известного человека Андрея Дмитриева. Это пауэрлифтер Украины. Спортсмен получил смертельные ранения в ходе боевых действий в Донецкой области.

Ранее Евгений Пригожин, владелец компании «Вагнер», заявил, что бои, которые ведутся в Артемовске, можно сравнить с имеющими важное значение в истории Куликовской и Бородинской битвами. Он отметил, что Бахмут сегодня является местом встречи двух противников.