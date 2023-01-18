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Во время своего выступления на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии за 2022 год Сергей Лавров сказал, что под чутким руководством Запада на территории Украины завершилось формирование настоящего полицейского нацистского государства.

Глава МИД России напомнил, что еще в далеком 2004 году, когда на территории Украины случился первый «майдан», европейские политики впервые озвучили свое требование: «перед Украиной стоит выбор, остаться с Россией или сотрудничать с Западом». Именно с этого момента, как уверяет Лавров, Запад следовал такому политическому курсу в отношении стран данного региона.

После этого, как отметил Лавров, все граждане Украины, которые хоть как-то были заинтересованы в выстраивании добрососедских отношений с Россией, просто исключались из правящей элиты. Впоследствии украинские власти решили и вовсе прибегнуть к радикальным методам борьбы со своими оппонентами, о чем свидетельствуют убийства непокорных журналистов и политиков Украины, резюмировал глава МИД РФ.

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