Популярная российская телеведущая Ксения Собчак на странице своего Телеграм-канала опубликовала серию снимков со своего отдыха в Республике Алтай. На фотографиях Ксения изображена в открытом купальнике, сидящая в большом деревянном чане с водой, в окружении леса.

Свой фотопост телеведущая подписала так: «Всегда мечтала посмотреть не только на летний Алтай, но и на зимний. Какая же у нас огромная и красивая страна!». Ксения призналась, что в Алтае ранее она была только летом.

Отмечается, что Собчак поселилась в гостинице Altay Village на Телецком озере, который журналистка прозвала «суперместом». Она отметила, что добираться до отеля лучше всего на вертолете. Именно поэтому здесь мало людей, и можно почувствовать полное единение с природой.

Подписчики Собчак преимущественно оставили позитивные комментарии. Они написали, что природа на фото просто восхитительна, а Ксения выглядит достаточно хорошо. Но были и такие комментаторы, которые сравнили снимки Ксении с фотографиями известной российской балерины Анастасии Волочковой, подчеркнув, что фото имеют схожие мотивы.