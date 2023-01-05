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Сегодня, 5 января, президенты двух стран – России и Турции – провели переговоры по телефону. Подробрности рассказали в Кремле.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы относительно последующего усиления торгово-экономических связей, и в первую очередь в области энергетики. Основной вопрос – создание на территории Турции регионального газового хаба, а также возведение АЭС.

Коснулся разговор и украинского конфликта. Путин рассказал о том, как страны Запада негативно воздействуют на его ход, поставляя в Киев вооружение и боевую технику.

Путин пообещал Эрдогану, что будет открыт относительно диалога по Украине. Турция уже не раз предлагала стать посредником в проведении мирных переговоров.

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