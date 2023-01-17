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Принятое руководством страны решение увеличить численность армии России до полутора миллионов имеет серьезные основания.

Об этом рассказал Игорь Коротченко, военный эксперт. Его процитировало издание «Московский комсомолец».

Ранее Сергей Шойгу, глава российского Минобороны, заявил о необходимости увеличения численности российской армии.

Военный эксперт Коротченко пояснил это решение быстро нарастающим характером угроз для России со стороны стран Запада. Сегодня существует большой риск военного столкновения российской армии с НАТО. Такой сценарий вполне вероятен. Этим и обусловлено решение руководства страны создать в армии новые части и подразделения, а самое главное снабдить вооруженные силы необходимой техникой и оружием.

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