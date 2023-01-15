Обозреватель издания «Свободная Пресса» Андрей Захарченко опубликовал статью, в которой сообщил, что сражаясь с Евросоюзом и Штатами на территории Украины, Россия сдает экзамен на свою независимость. И ей это сделать просто необходимо, чтобы не увязнуть в серии новых вооруженных конфликтов с марионетками Европы, движимыми американским правительством.

Автор материала напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель специальной военной операции это освобождение Донбасса и создание условий, которые будут гарантировать безопасность Российской Федерации. А вот представители Североатлантического альянса и Вашингтона в открытую говорили о том, что допустить победы ВС РФ в конфликте на Украине нельзя. Именно поэтому они регулярно поставляют военную помощь для Киева, чтобы заставить «Москву отказаться от своих намерений».

Журналист приводит слова политолога Сергея Маркова, который отмечает, что для Евросоюза сейчас складывается идеальный вариант, который полностью согласуется с концепцией «Стоять сзади». Сейчас руками «украинских рабов» НАТО сражается с Россией. И это их полностью устраивает.