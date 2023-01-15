ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обозреватель издания «Свободная Пресса» Андрей Захарченко опубликовал статью, в которой сообщил, что сражаясь с Евросоюзом и Штатами на территории Украины, Россия сдает экзамен на свою независимость. И ей это сделать просто необходимо, чтобы не увязнуть в серии новых вооруженных конфликтов с марионетками Европы, движимыми американским правительством.

Автор материала напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель специальной военной операции это освобождение Донбасса и создание условий, которые будут гарантировать безопасность Российской Федерации. А вот представители Североатлантического альянса и Вашингтона в открытую говорили о том, что допустить победы ВС РФ в конфликте на Украине нельзя. Именно поэтому они регулярно поставляют военную помощь для Киева, чтобы заставить «Москву отказаться от своих намерений».

Журналист приводит слова политолога Сергея Маркова, который отмечает, что для Евросоюза сейчас складывается идеальный вариант, который полностью согласуется с концепцией «Стоять сзади». Сейчас руками «украинских рабов» НАТО сражается с Россией. И это их полностью устраивает.

Вам может понравиться

Смена власти на Западе никак не повлияет на поставки вооружения на Украину

Политолог Александр Дудчак заявил, что европейский кризис никак не повлияет на то, что финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада может прекратиться. Эксперт уверен, что западное руководство этого ни

Mysl Polska: методы борьбы Киевского режима не имеют ничего общего с принципами демократии и свободного мира

Польский журналист издания Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что все заявления политиков западных стран, а также многочисленные материалы в СМИ о том, что Украина в настоящее время отстаивает интересы всего

В России отменили отсрочку от мобилизации многодетным отцам с тремя детьми

Юрий Шувалов, военком Забайкалья, рассказал, что на территории России больше не работает отсрочка от частичной мобилизации для многодетных мужчин, у кого в семье трое несовершеннолетних детей. Военный комиссар уточнил, что