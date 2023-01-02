Германский концерн BMW продолжит совместную работу с калининградским предприятием «Автотор», несмотря на то, что производство приостановлено.

Данные о разрыве сотрудничества, которые распространялись в последнее время, не соответствуют действительности. Об этом рассказал Илья Барышев, официальный представитель компании БМВ в России. Он уточнил, что никаких уведомлений о прекращении сотрудничества с Автотор не поступало.

Напомним, что машины BMW не производятся в Калининграде, начиная с марта 2022 года. Такая ситуация сложилась из-за сложной геополитической обстановки и нарушения логистики.

Также приостановлены поставки импортируемых автомобилей. А несколько дней назад появилась информация, что российское представительство БМВ смогло возобновить поставки оригинальных запасных частей на российский склад.