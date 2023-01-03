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Серьезные изменения грядут на авторынке России, пишет «Коммерсант». Основные причины изменений – снижение оборотов в производстве новых машин, а также увеличение их стоимости.

В результате люди обращают больше внимания на вторичный рынок, что привело и к повышению цен на авто с пробегом.

Усредненная цена трехлетней машины с пробегом сейчас составляет больше 2,5 миллионов рублей.

Эксперты заявляют, что запас иностранных марок автомобилей на складах подходит к концу. А поставки путем параллельного импорта не способны закрыть все запросы россиян.

По мнению автоэкспертов, в ближайшее время автомобильный рынок России будет пополнен бюджетными марками машин, но к существенному снижению цен это не приведет.

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